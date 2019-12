Un cadre RHDP à Soro « Assumez de courage et d’audace, venez répondre à la justice »

Un cadre du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s’est adressé à Guillaume Soro. Il demande à l’ancien président de l’Assemblée nationale de venir répondre à la justice ivoirienne.

Que Soro Guillaume vienne répondre, devant la justice ivoirienne, des charges qui sont levées contre lui. Qu’il n’insinue pas une interdiction de son jet privé, alors qu’il pouvait venir par un vol régulier, en toute sécurité. Qu’il ne crie pas au complot, alors qu’il se dérobe contre des poursuites judiciaires, devant la justice du pays qu’il veut diriger.

Les autorités ivoiriennes peuvent, sur la base des accusations contre Soro, chercher à l’arrêter au sol, à sa descente d’avion. Cela se conçoit de logique. Elles ne peuvent pas faire détourner son avion, puisqu’elles cherchent à l’arrêter. Mais, si Soro ne se reproche rien, il n’avait pas à orchestrer cette mascarade, cette manipulation de l’opinion.

« Il a dit qu’il était maître de son destin et qu’il n’était au service de personne. Qu’il assume de courage et d’audace! »

Cela relève de couardise et de lâcheté. Le combattant intrépide qu’il dit être ne peut chercher un autre père de la rébellion de 2002 que lui. Il a dit qu’il était maître de son destin et qu’il n’était au service de personne. Qu’il assume de courage et d’audace! Paix en vos cœurs et demeures!

