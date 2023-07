Un colloque se déroulant à Abidjan met en avant l’importance de l’arbitrage et de la médiation dans le règlement des différends commerciaux et des investissements dans le contexte de l’OHADA et de la ZLECAF en Côte d’Ivoire.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la République de Côte d’Ivoire, Sansan Kambile, a lancé la 2ème édition des Journées Africaines de l’Arbitrage et de la Médiation sous le thème : “Le règlement des différends commerciaux et des investissements par l’arbitrage et la médiation dans le cadre de l’OHADA et de la ZLECAF”. Cette initiative, mise en œuvre en partenariat avec la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), l’Association pour la Promotion de l’Arbitrage en Afrique (APAA), le Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NiCarb) et l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de l’OHADA (ERSUMA), a pour objectif de préparer la communauté arbitragiste des pays membres de l’OHADA et d’autres nations à la réforme du système d’arbitrage de la CCJA et à la résolution des différends commerciaux et des investissements liés à la mise en œuvre de la ZLECAF.

Selon Sansan Kambile, l’arbitrage joue un rôle essentiel dans le système juridique de l’OHADA, comme en témoigne le Traité OHADA et l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage. Cependant, il souligne que la promotion de l’arbitrage est primordiale pour atteindre les objectifs de l’organisation, à savoir la sécurisation juridique des transactions et l’attraction des investissements.

Le ministre a également réaffirmé l’engagement de la Côte d’Ivoire à promouvoir l’OHADA et encourage les participants à travailler ensemble pour atteindre les objectifs de cette 2ème édition des Journées Africaines de l’Arbitrage.

Esther Ngo Moutngui, présidente de la Cour Commune de Justice de l’OHADA, a également exprimé l’importance de l’événement, en mettant en avant les questions soulevées concernant l’efficacité du dispositif arbitral mis en place par le législateur OHADA.

La 2ème édition des Journées Africaines de l’Arbitrage et de la Médiation vise spécifiquement à préciser le champ d’application de la réforme du système d’arbitrage et de médiation de l’OHADA, ainsi qu’à identifier les types de litiges susceptibles de survenir dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAF.

Le colloque, qui se déroule en anglais et en français avec une traduction simultanée en espagnol et portugais, réunit des acteurs impliqués dans les échanges commerciaux dans l’espace OHADA et dans le déploiement des investissements liés à la mise en œuvre de la ZLECAF. Des propositions de résolutions seront formulées à l’issue des travaux pour contribuer au développement harmonieux de l’Afrique.