Un festival de l’agrotourisme annoncé à Man

Man, 12 mai 2022 (AIP)- La ville de Man va abriter, du 20 au 22 mai 2022, la cinquième édition du festival agrotourisme (FEST-AGRO), autour du thème “quelle gestion du foncier rural pour une cohésion et une justice sociale du Tonkpi”.

Par ce festival, le commissaire de l’événement, Flan Frédéric entend valoriser le tourisme agricole et des ressources animales afin de relancer l’économie, l’emploi des jeunes et des femmes dans le Tonkpi. Également, sensibiliser les populations sur le foncier rural pour préserver la cohésion sociale dans la région.

Le festival donne l’opportunité aux visiteurs nationaux et internationaux de découvrir la région du Tonkpi dans toute sa diversité. Plusieurs activités seront déroulées durant les trois jours que durera l’événement.

Entre autres, organisation d’un atelier sur l’agrotourisme et la valorisation des produits du terroir, une formation au profit des agriculteurs et éleveurs, une exposition des produits agricoles, des ressources animales et ses dérivés, d’objets d’art et les savoir-faire locaux.

Un site des sites agrotouristiques et ou touristiques, des prestations de danses traditionnelles, concours culinaire et biens d’autres activités sont au programme

