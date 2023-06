Samuel Machuka, 91 ans, est revenu il y a cinq jours dans le village de Masabo, Nyaribari Masaba Kisii.

Selon TheStandard, l’homme a été retrouvé dans le comté de Wote, Makueni, par l’intermédiaire de l’administration provinciale, où il travaillait comme ouvrier occasionnel dans une ferme.

Machuka aurait quitté la maison dans les années 70 vers une destination inconnue à la recherche de pâturages plus verts.

Il est arrivé à la maison sous une pluie battante pour retrouver sa famille, mais la majorité n’a pas pu le reconnaître, à l’exception de quelques-uns de ses camarades d’âge.

Robert Makomba, un neveu de Machuka, a travaillé avec lui à Mau Narok en 1995, avant qu’ils ne se séparent.

“J’ai perdu mon père et je suis revenu pour son enterrement. Je ne suis jamais revenu à Mau Narok, et depuis lors, nous avons perdu le contact parce que nous n’avions aucune forme de communication à l’époque. Nouvelle, nous avons reçu des informations selon lesquelles il avait été retrouvé dans le comté de Makueni”, a-t-il dit.

“Nous apprécions l’administration provinciale. En tant que chrétiens de l’Église adventiste du septième jour, nous n’organiserons aucun rituel, mais nous ne ferons que l’accueillir chez nous et lui permettre de s’installer”, a ajouté Makomba .

Un homme qui a quitté chez lui il y a 50 ans, rentre avec seulement une canne © Fournis par AfrikMag

Son petit-fils, Enock Abuga, qui est venu le chercher à Makueni, a déclaré qu’il n’était pas disposé à rentrer chez lui. “Pendant plusieurs heures, j’ai essayé de le convaincre qu’il devait rentrer chez lui”, a-t-il déclaré.

Machuka a déclaré qu’il reviendrait à Makueni pour récupérer ses affaires.

“Je n’ai pas eu l’opportunité de faire mes valises, j’ai voyagé ici pour permettre à mon peuple de confirmer qu’en effet, je suis toujours en vie”, a-t-il déclaré.

Machuka a eu trois mariages informels, mais il n’y a aucune information sur le sort des trois femmes.

“Oui, j’ai déjà été marié, mais je ne peux retrouver aucune de ces femmes. Mon employeur à Makueni s’est bien occupé de moi. Je prévois d’y retourner pour lui demander. Je suis devenu le fils de la terre , et ils m’ont même donné un lopin de terre où je cultivais des légumes », a-t-il déclaré.

“J’ai traversé plusieurs régions du pays à la recherche de pâturages plus verts. Je suis à Makueni depuis l’ère Nyayo. J’ai voté pour les trois derniers présidents et l’actuel à Makueni.

Ses oncles octogénaires ont déclaré qu’ils avaient cherché Machuka en vain, mais qu’ils espéraient qu’il rentrerait chez lui.

“Nous avons sa part de terre familiale où il serait autorisé à construire une maison. Nous l’aiderons à s’installer. S’il y a une femme qui a des enfants, elle sera la bienvenue à la maison”, ont déclaré les oncles .

Makomba a déclaré que son oncle est un homme brillant. «Il a conservé tous les reçus de la banque dans le programme de transfert de fonds aux personnes âgées. Le processus d’intégration s’est déroulé sans heurts. Demain, nous procédons à la démarcation des terres et nous avons accueilli le chef adjoint de la région pour formaliser le processus. »

Makomba a déclaré que Machuka et sa première femme avaient eu la chance d’avoir trois fils.

“Il a nommé son fils aîné, Bruce Machuka, après la mort de son employeur de l’époque, Bruce. Il a ensuite eu la chance d’avoir un deuxième né et l’a nommé Richard Machuka”, at-il déclaré.

Il a révélé que l’un est chauffeur sur la route Nairobi-Kitengela tandis que le troisième fils pourrait exploiter une entreprise à Mau Narok.

Les deuxième et troisième fils de Machuka auraient respectivement eu la chance d’avoir deux et trois enfants. Ses belles-filles sont originaires de Gusii et de Central.

Au cours des trois derniers jours, il a visité des centres commerciaux à proximité pour se réaliser et vérifier les développements qui ont eu lieu depuis son départ.

“Je suis heureux d’être de retour à la maison, cet endroit à l’air magnifique. Je vais fonder un foyer. J’espère que mes enfants se joindront à moi pour fonder un foyer. Je suis maintenant à la retraite et je remercie Dieu pour les jours qu’il m’a donnés sur terre, ” il a dit.