Un séisme fait au moins 326 morts et 1 042 blessés dans diverses provinces syriennes

Le ministère syrien de la Santé a déclaré, lundi 06 février 2023, que le bilan des victimes du tremblement de terre qui a frappé le pays s’élève à au moins 326 morts et 1 042 blessés dans les provinces de Lattaquié, Alep, Hama et Tartous, rapporte l’Agence de presse syrienne (SANA).

Le ministre adjoint de la Santé, Dr Ahmad Damiriah, a déclaré dans un communiqué que quatre camions chargés de médicaments, de fournitures chirurgicales et d’urgence ont été envoyés à Alep, Lattakia et Hama. Ce, en plus des convois médicaux depuis les directions de la Santé de Damas, la campagne de Damas, Quneitra, Homs et Tartous aux provinces d’Alep et de Lattaquié.

Dr Damiriah a ajouté que 28 ambulances et sept cliniques mobiles ont été envoyées de Damas et de la campagne de Damas, Quneitra, Homs et Tartous pour soutenir Alep et Lattaquié.

Il a également souligné que la salle de gestion des urgences du ministère de la Santé avait procédé à une évaluation rapide et proactive de la situation, affirmant que la réponse continue était coordonnée dans différentes provinces. Toutes les formations sanitaires publiques et privées sont en état d’alerte continue dans toutes les provinces.

Le ministre adjoint syrien de la Santé a souligné que la gestion des convois médicaux dans les provinces est effectuée sous forme d’ambulances et de cliniques mobiles avec leurs cadres médicaux, y compris les fournitures d’urgence et chirurgicales et les médicaments et envoyés dans les zones touchées.

Le séisme qui a touché la Syrie est le même qui a frappé la Turquie. Le tremblement de terre a eu lieu dans les provinces qui font frontière aux deux pays.

