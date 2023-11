Un taux de satisfaction des justiciables de 80% enregistré en 2022-2023 (Parquet général)

Sur 269 plaintes de justiciables reçues par le Parquet général au titre de l’exercice 2022-2023, au total 185 ont trouvé une issue heureuse, soit un taux de satisfaction de 80%, a relevé vendredi 3 novembre 2023, la procureure générale de la Cour d’appel d’Abidjan, Sori Nayé Henriette, lors de la rentrée judiciaire 2023-2024 tenue au Palais de justice au Plateau.

Pour Mme Sori, ces résultats sont le fruit de sa détermination et de celle de ses collaborateurs à assainir le milieu de la justice. Elle a rappelé avoir fait la promesse l’année précédente de parvenir « à une justice proactive, une justice rendue en temps maîtrisé, excluant les temps morts ». De plus, ces résultats proviennent également des efforts conjugués des magistrats du siège, du parquet, des greffiers et du personnel interministériel.

Outre cette satisfaction, l’exercice écoulé a été marqué par des avancées dans le secteur de la justice. Il s’agit, entre autres, de l’institution d’un Ordre de la Justice récompensant les valeurs professionnelles des agents privés et publics exerçant dans le domaine de la Justice, de la nomination par décret du président du Conseil supérieur de la magistrature, de la promotion de l’indépendance fonctionnelle des acteurs de la justice par la dotation en matériel roulant des chefs des services des juridictions et établissements pénitentiaires du pays.

Pour mener à bien sa mission, le Parquet général a bénéficié du concours de 27 magistrats, sept greffiers et autant d’agents interministériels, soit une équipe de 41 membres.