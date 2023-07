Une mission de travail de l’Union africaine est envoyée au Burkina Faso.

Mission de l’Union africaine au Burkina Faso pour évaluer la situation sécuritaire du pays miné par les violences djihadistes.

Une délégation de l’Union africaine, conduite par l’ambassadeur Mohamed Lamine Thiaw, s’est rendue au Burkina Faso pour évaluer la situation dans ce pays en proie aux violences djihadistes. Avec 31 membres à bord, cette mission du Conseil paix et sécurité de l’UA a rencontré en huis clos le gouvernement burkinabè pour discuter des questions de sécurité et humanitaires.

L’objectif de cette mission est de marquer la solidarité de l’UA envers le peuple burkinabé et d’affirmer l’engagement de l’organisation à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre l’insécurité. La ministre burkinabè des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, s’est félicitée de cette visite et a souligné que cela pourrait conduire à une évolution positive dans les négociations pour la réintégration du Burkina Faso au sein de l’UA.

Au cours de leur séjour à Ouagadougou jusqu’à mercredi, la délégation aura également des rencontres avec le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le Premier ministre Appolinaire Joachimson Kyelem de Tambela, et le président de l’assemblée législative de transition, Ousmane Bougouma. La délégation a également rendu visite à des déplacés internes, témoins des conséquences tragiques des violences qui ont secoué le pays depuis 2015.

Depuis lors, le Burkina Faso a été touché par des attaques perpétrées par des groupes djihadistes affiliés à l’État islamique et à Al-Qaïda, causant la mort de plus de 16 000 personnes, militaires et civils, selon les estimations de l’ONG Acled. La situation humanitaire est également préoccupante avec environ deux millions de personnes déplacées par ces violences.