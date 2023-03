Une rumeur circule selon laquelle Kate Middleton pourrait quitter le prince William

Après de fortes rumeurs d’infidélité du prince William, la princesse de Galles pourrait déménager aux États-Unis.

Ce n’est pour personne que depuis qu’elle a circulé sur les réseaux sociaux et différents médias au sujet de la prétendue infidélité du prince William, Kate Middleton, lasse de tant d’humiliations et de spéculations, a décidé de déménager aux États-Unis, au cas où l’héritier voudrait séparer d’elle.

Et ce n’est pas facile pour personne et encore moins pour une personnalité publique d’être impliquée dans des problèmes aussi graves, c’est pourquoi, lassé d’avoir son nom exposé partout et que vos enfants voient et entendent tant de choses, beaucoup d’autres ne le sont pas, c’est que Kate Middleton est prête à tout quitter pour trouver la paix et la tranquillité pour ses plus jeunes enfants.

Au cas où ce divorce qui sonnerait fort entre le prince William et la duchesse, de nombreux amis lui ont apporté leur soutien inconditionnel pour qu’elle ne soit pas seule dans ce dur processus. La femme de 41 ans aura Meghan Markle et le frère du prince Harry qui l’ont soutenue dans le processus.

De cette façon, Kate Middleton, en plus d’avoir ses trois enfants avec elle, dont elle pourrait avoir la garde complète en raison de la liaison de son mari, vivra loin des murmures qui l’affecteront sûrement psychologiquement et émotionnellement.

De plus, Kate Middleton a beau être très proche de Meghan bien que leur relation n’ait pas été des meilleures, mais au-delà des différences qui existent entre elles, l’ancienne actrice a tendu la main pour que ses enfants ne vivent pas la même chose qu’elle expérimenté Harry.