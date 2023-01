Une tragédie sur l’axe Yamoussoukro-Abidjan

Un grave accident à Yamoussoukro en sortant de la ville pour Abidjan. Un car UTB et un mini car rentrent en collusion, bilan très lourd selon un proche d’AbidjanTv.net résidants aux alentours. Un grave accident à Yamoussoukro en sortant de la ville pour Abidjan. Un car UTB et un mini car rentrent en collusion, bilan très lourd selon un proche d’AbidjanTv.net résidants aux alentours.

A l’heure ainsi, pompiers, pompe funèbre, Samu et policiers sur place pour gérer la situation, on dénombre plusieurs victimes dont des décès. IL faut rappeler que sur cet axe de terribles accident ont lieu, c’est le moment d’appeler au civisme routier, à la vigilance et la limitation de la vitesse en circulation. Bilan provisoire: 90 victimes dont plusieurs cas de décès et des blessés graves incarcérés . Opération de desincarceration en cours.

Des parents sur place ne peuvent que constater amèrement les dégâts causés par cet accident. Prompt rétablissements aux blessés et puisse Dieu accepter l’âmes des défunts.

