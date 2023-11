Une vieille Mercedes abandonnée depuis 63 ans dans un garage se vend plus de 300 000 euros

Cette Mercedes des années 1930 est complètement rouillée. Mais elle est un objet de collection particulièrement rare et recherché.

Une ancienne voiture de collection allemande a récemment refait surface après avoir été abandonnée dans une grange. Il s’agit d’une Mercedes 370 S Mannheim Sport Cabriolet de 1933, un modèle rare. À l’époque de sa construction, seuls 195 exemplaires avaient été produits par la marque allemande.

Celle-ci n’a pas connu un destin phénoménal, puisque son propriétaire a fini par l’abandonner. Plus de 60 ans plus tard – 63 ans pour être précis – cette ancienne Mercedes a enfin été retrouvée. Elle a ainsi fait l’objet d’une vente aux enchères organisée par la maison RM Sotheby’s.

Une Mercedes des années 1930 est vendue après avoir été abandonnée pendant 63 ans

Initialement, son prix de vente était fixé à plus de 200 000 euros. Pourtant, son état laisse à désirer. Après une soixantaine d’années sans avoir été entretenue, elle a besoin d’une restauration en bonne et due forme. Mais le fait est que ce modèle de Mercedes est très recherché par les collectionneurs, qui le considère comme un objet d’une grande rareté.

L’histoire de cette voiture est, en revanche, méconnue. Il est probable qu’elle ait d’abord été acquise par un résident de Berlin, dans la zone occupée par les Britanniques. Elle aurait ensuite été achetée par un membre de la Royal Air Force britannique. La Mercedes aurait ainsi fait un voyage depuis l’Allemagne jusqu’au Royaume-Uni en 1955.