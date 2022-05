UNESCO: Mariatou Koné ouvre la semaine africaine à Paris

La Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, a procédé au nom du Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à l’ouverture de la semaine africaine de l’UNESCO, nous rapporte Abidjantv.Net .

Cette cérémonie qui s’est tenue au siège de l’institution à Paris a enregistré la présence de plusieurs délégations africaines venues exposer les richesses culturelles de leurs pays.

Cette semaine africaine qui se tient du 23 au 25 Mai 2022 porte sur la thématique ” l’autosuffisance, la résilience et le développement économique de l’Afrique” et sera marquée par plusieurs activités notamment des conférences des tables- rondes, des expositions d’art, Artisanat ainsi que des projections de films documentaires.

Au nom du Président de la République, la Ministre Mariatou Koné, a salué la vitalité des relations entre la Côte d’Ivoire et l’institution onusienne en rappelant l’appui dont bénéficie son pays et plusieurs pays africains dans divers domaines tels que l’éducation et la culture.

Aussi s’est- elle félicitée du choix du Président Alassane OUATTARA pour parrainer l’édition 2022 de la semaine africaine.

Poursuivant , elle a formulé le vœu que les échanges qui seront menés lors des panels et conférences pendant cette célébration, aboutissent à des recommandations et solutions durables pour les États africains.

