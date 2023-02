Le président de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci), Jean-Claude Coulibaly, réitère son appel à l’union, à la fraternité et à la confraternité afin de porter la même voix et d’être plus fort pour mener le combat du bien-être des journalistes.

Il a fait cette adresse le samedi 25 février 2023, à l’occasion de la nuit des Ebony 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

Selon lui, des incompréhensions ont menacé la cohésion au sein de l’union et des journalistes. Et grâce à la médiation du conseil des sages et de certains aînés, la tempête est en train de se dissiper.

« Je voudrais du haut de cette tribune réitérer mon appel à l’union, à la fraternité et à la confraternité comme je l’ai toujours fait depuis ma réélection à la tête de notre faîtière. Les élections sont derrière nous. En revanche, les problèmes auxquels notre secteur d’activité est confronté demeurent et sont une actualité brûlante. C’est ensemble que nous devons y faire face. C’est par notre cohésion que les propositions que nous avons présentées au gouvernement seront examinées avec beaucoup d’attention », a-t-il exposé.

Toutefois, le président de l’Unjci a remercié et félicité le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa grande générosité. Surtout pour le travail abattu dans le pays. Car la Côte d’Ivoire est en chantier et les Ivoiriens sont fiers de cette transformation.

