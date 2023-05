USA/Dette publique: Accord de principe entre Biden et les républicains, vote prévu mercredi

Le défaut de paiement pourrait être évité aux Etats Unis, à la faveur d’un accord de principe auquel sont parvenus le président américain Joe Biden et le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.

En vertu de cet accord, le plafond de la dette publique pourrait être relevé, rapportent des médias US, notant qu’un vote est prévu dans ce sens mercredi.

McCarthy s’est félicité de « l’accord de principe » trouvé avec le président Biden sur le relèvement du plafond de la dette fédérale. Parlant à la presse, il n’a livré que peu de détails sur le contenu de l’accord mais indiqué qu’il aurait un nouvel entretien dimanche avec Biden et qu’il comptait organiser un vote sur l’accord mercredi à la Chambre.

Ce compromis, fruit d’âpres négociations, doit être approuvé de toute urgence par le Congrès.

Les Etats-Unis pourraient sinon se retrouver dès le 5 juin en défaut de paiement, c’est-à-dire incapables d’honorer leurs engagements financiers, qu’il s’agisse de salaires, de retraites ou de remboursements à leurs créanciers.

Les républicains ont conditionné tout relèvement de ce plafond, actuellement fixé à 31.400 milliards de dollars, à des coupes budgétaires.

Le locataire de la Maison Blanche, candidat à sa réélection en 2024, a longtemps refusé de venir à la table des négociations, accusant l’opposition de prendre l’économie américaine en « otage » en exigeant de telles coupes.

Après plusieurs réunions à la Maison Blanche entre les deux hommes, les équipes du président et du « speaker » républicain se sont finalement attelées à des séances de négociations interminables dans le but de trouver un compromis et partant éviter aux Etats Unis un défaut de paiement aux conséquences coûteuses.