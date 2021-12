USA : La FIPEMUS rend hommage à S.E.M Inza CAMARA, nouveau consul général de la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis

Depuis sa nomination à la tête du consulat de la Côte d’Ivoire aux Etats Unis, les mouvements de soutiens se multiplient.

Pour marquer son soutien à Son Excellence Monsieur Inza Camara, nouveau consul Général de la Côte d’Ivoire aux USA, Ambassadeur, Délégué Général du SPECI aux USA, Canada et au Mexique, la Fédération Ivoirienne des Eglises Evangéliques et Protestantes de la Côte d’Ivoire aux USA ( FIPEMUS) a organisé une cérémonie en son honneur, dénommée cérémonie d’accueil.

Après avoir révélé à l’assemblée la mission confiée, le consule général S.E.M Inza Camara a manifesté sa gratitude, puis a affirmé sa volonté de jouer pleinement son rôle pour le rayonnement de la Côte d’Ivoire au pays de l’Oncle Sam.

Pour faciliter sa mission, une prière sacerdotale a été adressée à l’Eternel en faveur de Son excellence Monsieur Inza Camara .

A cette illustre occasion, la dynamique équipe du consul a été présenté.

C’est sous fond musical et un cocktail qu’a pris fin cette cérémonie d’accueil.

Pour rappel, la cérémonie d’accueil en l’honneur du consul générale de la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis s’est ténue le samedi 4 décembre 2021 à 16h au 200 East 127th St New York, NY 10035, cette illustre cérémonie a été organisé par la

Federation of Ivorian Protestant and Evangelical Ministers in United States (FIPEMUS)

