Vaccin Anti-Covid-19 à Abidjan: “que nos autorités soient vaccinées par des médecins de l’opposition” ( un internaute ne croit pas)

Pour refuser de croire à l’authenticité du Vaccin contre la COVID-19, un internaute exige que les autorités du pouvoir d’Abidjan soient vaccinées par des médecins de l’opposition.

La Côte d’Ivoire a lancé lundi, sa campagne de vaccination.

Plus de 500 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été reçues dans le cadre de l’initiative Covax. Cette campagne va se faire en plusieurs étapes avec comme objectif à terme de vacciner plus de cinq millions d’Ivoiriens.

Le secrétaire général de la présidence Patrick Achi, représentant Alassane Ouattara, a été le premier à se faire piquer le bras. Ses premières images diffusées ont fait l’objet de sérieux commentaires sur sa page Facebook. Notons parmi tant d’autre celui de internaute Elvis Gouessé :

“Qu’est ce qui prouve que c’est le vaccin en questions? Que nos autorités soient vaccinées par des médecins de l’opposition “.

Un commentaire qui fait depuis hier, le buzz.

Une Chose est certaine , l’objectif étant de vacciner plus de cinq millions de personnes, soit 20% de la population,la première phase prévue du 1er au 10 mars 2021.Cette première phase est de vacciner 70% de chaque cible prioritaire identifiée, soit 5,6 millions de personnes. Ces cibles sont réparties en deux groupes. Le premier est constitué du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité ainsi que des enseignants. Le second groupe est composé des personnes de plus de 50 ans, des porteurs de pathologies chroniques et des voyageurs.

Sapel MONE

Comments

comments