Dans un communiqué en date 15 décembre 2023, la Fédération Béninoise de Football (FBF), a condamné avec fermeté, les propos racistes et homophobes dont a été victime l’international béninois Tosin Aiyegun, sur les réseaux sociaux, suite à la défaite (4-2) de FC Lorient face à Marseille disputé le 10 décembre 2023.

Victime de racisme, Tosin Aiyegun reçoit le soutien de la Fédération Béninoise de Football

« Plus jamais ça dans le football », a déclaré la Fédération Béninoise de Football qui a pris la défense de Tosin Aiyegun, victime du racisme. Dans son communiqué, la Fédération Béninoise de Football (FBF) dit avoir appris avec stupéfaction, les messages haineux et racistes reçus sur les réseaux sociaux par Tosin Aiyegun, international béninois, dans la foulée du match Lorient-Marseille disputé le 10 décembre 2023.

« Le Comité Exécutif de la FBF dénonce ces messages choquants qui ne doivent en aucun cas exister dans le sport en général et dans le football en particulier », », indique le communiqué publié par la FBF ce lundi 18 décembre 2023. La FBF dit également apporter tout son soutien à Tosin Aiyegun et sa famille.

Plus tôt, le FC Lorient a apporté son soutien à son joueur en dénonçant toutes les insultes racistes et tous les discours haineux. « Actif depuis de nombreuses années, notamment à travers ses actions citoyennes auprès des différents publics, le FC Lorient continuera à s’engager et poursuivra ses efforts dans la lutte contre le racisme et toutes formes de discrimination ».

« Le racisme ne finira jamais, c’est trop triste de recevoir beaucoup de messages comme ça dans mon DM », avait réagi le joueur sur Instagram après les propos racistes et homophobes à son encontre.

Né le 26 juin 1998 à Lagos au Nigeria, Aiyegun Tosin, est un footballeur international béninois qui évolue au poste d’avant-centre au FC Lorient. Il possède également la nationalité nigériane. Pour la saison en cours, compte 8 matchs et 2 buts avec Lorient.