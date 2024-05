Vie Associative : Ariane Anaïs Bally Alatan lance « Youth&Impact » en Centrafrique

Elle est incontestablement, l’une des étoiles montantes du journalisme en Centrafrique. Entre le journal télévisé, les reportages et son association, Ariane Anaïs Bally Alatan ne chôme pas depuis un mois. La lauréate en 2019 du prix de meilleure émission lors du Forum régional des jeunes contre le Sida à Brazzaville, est désormais à la tête de l’association, « Youth&Impact ». L’objectif recherché, c’est de pouvoir « venir en aide à mes pairs », a expliqué Ariane Anaïs Bally Alatan.

C’est déjà une fierté pour, la célèbre Présentatrice du journal télévisé sur la chaîne de Télévision nationale. En revanche, Ariane Anaïs Bally Alatan, ne croise pas les bras et compte multiplier des efforts pour que l’association « Youth&Impact » soit implantée dans toutes les villes de la Centrafrique ainsi qu’en « Afrique pourquoi pas », explique la Présentatrice.

Ariane Anaïs Bally Alatan qui fait aujourd’hui partie, des élites de l’audiovisuel en Centrafrique, a été formée au sein du département des sciences de l’information et de la communication de l’Université de Bangui. Ce département est officiellement lancé, le 23 mars 2009 à Bangui. Sa principale vocation, c’est de former des Journalistes en trois ans. Une formation qui est sanctionnée par une Licence professionnelle dans le domaine, de la presse écrite, la Radio et l’audio-visuel en Centrafrique.

C’est au sein de ce département, que Ariane Anaïs Bally Alatan a appris les ficelles du métier du Journalisme. L’acquisition de ce savoir-faire a permis à la Présentatrice, de multiplier des contrats de collaboration. Elle avait commencé au sein de Radio Linga où, elle a passé 9 mois. Ariane Anaïs Bally Alatan a réussi ensuite, a décroché un contrat de 3 ans, au sein de l’Association Centrafricaine pour le Marketing Social (ACAMS).

Au sein de l’Association Centrafricaine pour le Marketing Social (ACAMS), Ariane Anaïs Bally Alatan était la Productrice et animatrice de l’émission, 100%jeune sur les ondes des Radios locales. Cette émission consacrée à l’éducation, est destinée à amener les jeunes à avoir les comportements responsables tout en se protégeant contre, les IST/VIH/SIDA.

Depuis 2 ans, Ariane Anaïs Bally Alatan a posé ses valises, au sein de l’unique chaîne de Télévision Nationale (TCF). La Présentatrice qui a réussi à prendre ses marques au sein de la corporation, est devenue célèbre suite à la publication de son livre, « L’enfer des innocences perdues ». Dans le livre publié en 2022 par les Editions Oubangui, Ariane Anaïs Bally Alatan aborde avec empathie, la situation de milliers de jeunes qui sont privés d’école, de soins et de loisirs en Centrafrique.

Avec ce nouveau challenge, la célèbre Présentatrice qui est aussi Juriste de formation, prouve qu’il n’y a pas d’âge pour être responsable et de s’occuper de ses pairs. Ariane Anaïs Bally Alatan lance aujourd’hui, un appel à travers « Youth&Impact » pour que la jeunesse Centrafricaine, soit valorisée dans chaque domaine de la vie sociale ou politique.