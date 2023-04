Vie chère au Gabon : les assises débutent dès mercredi 12 avril

Comme annoncé par le premier ministre Alain Claude Billie-By-Nze, les assises pour lutter contre la vie chère au Gabon vont se dérouler du 12 au 13 à Libreville.

Le premier ministre Alain Claude-Billie-By-Nze va procéder à l’ouverture des travaux pour la lutte contre la vie chère au Gabon. En effet, ces assises ont pour objectif global de « définir, avec l’ensemble des parties prenantes, les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le pouvoir d’achat des populations ». Au cours de ces assises, plus précisément lors de la première journée, il sera question de mettre en place des bureaux des Assises et des ateliers. Les travaux seront ponctués par la validation d’un rapport, avant la cérémonie de clôture prévue le jeudi 13 avril 2023. Les travaux se dérouleront en plénière sous la coordination du premier ministre Alain Claude Billie-By-Nze. Et en commissions sur les thèmes retenus. Un comité national sera créé. Les thèmes retenus sur lesquels vont s’attarder les intervenants vont concerner l’alimentation et la restauration, le logement et la construction, le transport, la santé et l’éducation, la fiscalité et la parafiscalité. La rencontre va réunir Premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nze et des membres de son gouvernement, des représentants de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG), ainsi que des associations des commerçants et des consommateurs. Ces assises sur la vie chère au Gabon, figurent parmi les 12 points de la feuille de route de l’action gouvernementale du premier ministre. Rappelons que, ces assises prévues initialement du 7 au 10 avril, ont été reportés pour le 12 avril en raison de la tournée républicaine du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba dans la province de l’Ogooué Maritime.

