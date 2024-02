Viol : 2 hommes acquittés après 6 ans de prison

Belle de visage et embonpoint, la jeune Amina, âgée d’une vingtaine d’années ne passe pas inaperçue. Désirée des jeunes et hommes du quartier, elle est crainte des femmes mariées. Mais Amina a fait son choix, celui d’être la chérie de T.Moussa, un jeune vivant dans le même quartier qu’elle.

Un après-midi, elle se rend chez Moussa. Les amoureux se livrent à une partie de jambes en l’air. Quelque temps après vient Ali, un ami de Moussa. Ce dernier est reçu par son ami pendant qu’Amina se dépêche de prendre un bain dans la douche qui se trouve hors de la piaule.

Après avoir demandé les nouvelles, Moussa quitte Ali et va également pour son bain. Désormais seul avec la copine de son ami, Ali lui fait rapidement des avances et propose des rapports sexuels sur le champ. Voyant les coupures de billets de banque scintiller, la belle Amina craque et offre un rapport sexuel. Découverte, Amina toute honteuse décide de rentrer chez elle à la maison. Son homme lui fait savoir qu’elle est très légère. Pour Amina, c’est un complot des deux amis pour l’humilier.

Quelque temps après, elle resurgie avec une convocation de la police. Les deux amis sont arrêtés et mis au violon depuis 2018. Ils sont accusés de viol. Elle soutient que les deux amis l’ont obligé à coucher avec eux. Jugés en janvier 2024, ils ont été acquittés. Selon leur conseil, Me Jonas Zady, les hommes ont reconnu avoir eu des rapports sexuels avec la demoiselle, mais de manière consentis. Pour l’avocat, les ébats sexuels se sont déroulés dans une cour commune en plus à une heure où la plupart des habitants étaient présents. Ces derniers ont témoigné n’avoir rien attendu comme cris de détresse, ce jour-là. Au contraire, ils ont vu une fille souriante sortir de la chambre louée par Moussa.