Virus Ebola : vers l’isolement de la Guinée

La réapparition d’Ebola en région forestière (Gouéké) inquiète les citoyens Guinéens, notamment la classe politique.

Jacques Gbonimy, président de l’Union pour le Progrès de Guinée (UPG), s’est indigné suite à la crise sanitaire qui prévaut dans le pays.

Selon lui, « notre pays risque d’être encore fermé de plus, en plus de la fermeture des frontières… J’apprends que l’Angleterre a déjà fermé ses frontières à tout ressortissant guinéen. Il ne faut pas que ça continue pour isoler notre pays de plus », a-t-il alerté le jeudi, 18 février 2021, lors d’un entretien accordé à notre reporter.

Par ailleurs, le président de l’UPG estime que : « c’est au ministère de la santé de prendre toutes les dispositions pour nous aider à sortir de cette situation à cause de l’expérience qu’ils ont ».



