Visa, en collaboration avec Panelys, intensifie l’éducation financière des producteurs de la filière Café-Cacao en Côte d’Ivoire.

Visa, un leader mondial des solutions de paiement, s’associe à Panelys, un acteur majeur des services financiers digitaux, pour organiser des sessions d’éducation financière spécialement dédiées aux producteurs de Café Cacao en Côte d’Ivoire.

L’objectif de cette initiative est de renforcer les compétences financières des agriculteurs et des entrepreneurs locaux afin de les aider à mieux gérer leurs revenus et à améliorer leur accès aux services financiers grâce à la carte du producteur. Ces sessions sont menées par des experts en gestion financière et en développement d’entreprise et ont eu lieu dans différentes régions de la Côte d’Ivoire. La dernière session s’est tenue avec la Coopérative Agricole pour le Développement de Sassandra (CADESA) dans le sud-ouest ivoirien.

Panelys a joué un rôle significatif en travaillant sur un projet novateur visant à digitaliser les transactions financières dans la chaîne d’approvisionnement en cacao. Cette initiative vise à garantir la transparence et à respecter les normes établies par l’UE en matière de commerce équitable et de durabilité.

Pour concrétiser cette vision, Panelys a développé la carte du producteur, une carte Visa prépayée spécialement conçue pour les producteurs de café et de cacao. Cette carte offre aux producteurs une sécurité et une assurance quant à la perception équitable de leur revenu pour leur production, en permettant des transactions transparentes et en leur permettant de vendre leur cacao à des prix fixés par le gouvernement, améliorant ainsi considérablement leurs revenus.

Selma Ouiguini, PDG de Panelys, se félicite de cette collaboration avec Visa et souligne l’importance de se rapprocher des producteurs pour les éduquer sur la digitalisation et l’utilisation de la carte du producteur. Christelle N’Guessan-Rigaud, directrice Pays de Visa en Côte d’Ivoire, exprime sa gratitude envers le Conseil Café-Cacao, le DR de la filière, le Directeur de la coopérative, et le Ministère de l’Agriculture pour leur soutien dans l’organisation de ces sessions d’éducation financière à Sassandra.

Ce partenariat entre Visa et Panelys offre aux producteurs de café cacao en Côte d’Ivoire une opportunité précieuse d’améliorer leurs connaissances et compétences financières. Les sessions d’éducation ont couvert divers sujets importants tels que la budgétisation, la gestion des revenus, l’épargne, les investissements, ainsi que l’utilisation des services bancaires et des solutions de paiement électronique.

Visa est reconnu mondialement comme un leader dans les paiements numériques, tandis que Panelys se spécialise dans les services financiers digitaux.