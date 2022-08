Vitale humiliée: elle lui réclame sa dette en direct sur l’émission Allô Caviar

En pleine émission ce mercredi sur Life TV, une intervenante a demandé une dette à la chanteuse Vitale qui intervenait sur le thème « Amour et célébrité ».

La chanteuse ivoirienne Vitale a été confrontée à une situation peu ordinaire ce mercredi 3 août 2022 en direct sur l’émission Allô Caviar. Alors que la coach Hamond Chic prenait les intervenants, une intervenante a réclamé en direct son argent à la chanteuse.

« C’est pour encaisser mon argent », a répondu l’intervenant quand Hamond Chic lui a demandé de poser sa question. « Moi même? C’est qui ? », s’étonne Vitale dont la mémoire sera très vite rafraichir par l’intervenante à l’autre bout du combiné.

« Tu me dois de l’argent et tu es assise devant la télévision en train de faire ça crépite, ça crépita, C’est Suzanne », a répondu l’intéressée dont la voix ressemble à celle d’un homme. En même temps, Vitale a deviné qu’il pourrait s’agir d’une femme qui habite le même quartier qu’elle. « Attends, Suzanne, tu as osé? C’est une go dans mon quartier, tu vas m’indisposer en pleine émission? ça c’est la meilleure », s’est -t-elle offusqué.

Interrogée sur la situation, Vitale a nié bec et ongle ne pas lui devoir de l’argent. « Rayiii… Je peux devoir à quelqu’un ? Les mauvaises graines », a-t-elle rassuré. Par contre, les internautes pensent que Suzanne est un homme et un collaborateur de Vitale.

