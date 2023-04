Vladimir Poutine humilié après avoir appris que de nombreux de ses hommes refusent de se battre

Vladimir Poutine s’est senti humilié après avoir appris que de nombreux de ses hommes refusent de combattre.

Alors que la Russie a essuyé de lourdes pertes depuis le début de la guerre, qui a débuté en février 2022, le président russe doit également gérer les mutineries qui se multiplient au sein de son armée.Le ministère de la Défense britannique a écrit sur Twitter : « Si la Russie a subi jusqu’à 200 000 pertes depuis son invasion massive de l’Ukraine, une minorité significative de ces pertes est due à des causes non liées au combat. »

Il a ajouté : « Le 27 mars 2023, une chaîne d’information russe Telegram a fait état d’un nombre ‘extrêmement élevé’ d’incidents, de crimes et de décès liés à la consommation d’alcool au sein des forces russes déployées. Parmi les autres causes principales de pertes non liées au combat figurent probablement les mauvais exercices de maniement des armes, les accidents de la route et les blessures dues au climat, comme l’hypothermie. Les commandants russes considèrent probablement que l’abus d’alcool omniprésent est particulièrement préjudiciable à l’efficacité des combats. »

D’ailleurs, de crainte de perdre en Ukraine, le président russe a récemment réquisitionné 147 000 hommes de plus.