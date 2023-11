Voici le top 5 des footballeurs noirs les mieux payés en 2023

Jusqu’à récemment, les joueurs de football noirs étaient les athlètes les moins payés au monde. Aujourd’hui, ils comptent non seulement parmi les mieux payées au monde, mais aussi parmi les plus riches grâce à leurs méga-contrats.

Selon Forbes , les 11 joueurs de football les mieux payés au monde devraient gagner 995 millions de dollars cette saison avant impôts et honoraires d’agents. Les joueurs de la Pro League saoudienne représentent plus de la moitié du total des 995 millions de dollars, selon le magazine. Le footballeur le mieux payé, selon Forbes, est Cristiano Ronaldo. Le joueur saoudien de la Pro-League et d’Al-Nassr devrait gagner 260 millions de dollars.

Parmi les 11 footballeurs les mieux payés au monde figurent des joueurs noirs, dont Neymar Jr., Kylian Mbappé et Sadio Mané .

Neymar Jr.

Neymar Jr. d’Al Hilal d’Arabie Saoudite est le joueur noir le mieux payé au monde. Il devrait gagner 112 millions de dollars – 80 millions de dollars sur le terrain et 32 ​​millions de dollars hors terrain. Puma, Konami et Red Bull font partie de ses sponsors et il a récemment révélé qu’il avait un partenariat avec l’élevage de chevaux portugais Team Campline, a déclaré Forbes.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est le deuxième joueur noir le mieux payé au monde. Selon Forbes, il devrait gagner 110 millions de dollars, soit 90 millions de dollars sur le terrain et 20 millions de dollars en dehors du terrain. En 2022, il est devenu le footballeur le mieux payé grâce à son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Mbappe est né le 20 décembre 1998 à Paris. Il a fait des vagues dans le monde du football en signant pour le Paris Saint-Germain en 2017 alors qu’il avait 18 ans et est devenu plus tard le deuxième joueur le plus cher et le joueur adolescent le plus cher de l’histoire avec une indemnité de transfert de 180 millions d’euros.

Karim Benzema

Karim Benzema joue actuellement pour Al Ittihad en Saudi Pro League. Il a rejoint le géant saoudien en provenance du club espagnol du Real Madrid. Il est né à Lyon, mais ses parents sont algériens. Il a fait ses débuts avec la France en 2007 et est devenu le cinquième meilleur buteur de tous les temps du pays. Selon Forbes, il est le 5ème joueur le mieux payé et le troisième joueur noir le mieux payé au monde, gagnant 106 millions de dollars, soit 100 millions de dollars sur le terrain et 6 millions de dollars hors terrain.

Mohamed Salah

Mohamed Salah joue pour le club anglais du Liverpool FC. Le footballeur égyptien est presque devenu la recrue saoudienne la plus chère, Al Ittihad aurait offert des frais de transfert de 190 millions de dollars. Cependant, l’accord a été refusé par Liverpool. Selon Forbes, il gagne 53 millions de dollars ; cela représente 35 millions de dollars sur le terrain et 18 millions de dollars en dehors du terrain.

Sadio Mané

La star sénégalaise Sadio Mané est devenue le joueur africain noir le mieux payé au monde lorsqu’il a rejoint le club saoudien d’Al Nassr après une saison au FC Bayern. L’argent impliqué dans son contrat a également fait de lui le joueur d’Afrique subsaharienne le mieux payé et l’un des joueurs les mieux payés au monde.

Selon Forbes, il gagne 52 millions de dollars, soit 48 millions de dollars sur le terrain et 4 millions de dollars en dehors, ce qui fait de lui le cinquième joueur noir le mieux payé au monde.