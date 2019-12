Voici l’intégralité des échanges entre Soro et l’espion français dans l’audio de la DST

Afriksoir.net vous propose l’intégralité des échanges entre Guillaume Soro et un espion français, dans l’affaire de la tentative présumée de coup d’Etat. Notons qu’Affoussy Bamba estime que c’était une façon pour Soro de tirer les vers du nez de son interlocuteur, accompagné par Francis Perez.

Soro : Nous on est là. On est dans la garde du Président, à la maison. On est dans la garde (républicaine) au palais. On est positionné un peu partout .

Espion : Tu as des gens sûrs ?

Soro : Ne t’inquiète pas pour çà. Mais les 8400 et puis d’autres jeunes. On a l’armée.

Espion : Dans les 8400, il y a un noyau qui est content de ce qu’il a touché. Il va resté peut être fidèle au Président ?

Soro : Oui non. Oui il y a quelques uns. Mais il ne peut pas. Moi même je me suis remis en cause. J’ai essayé de poser des questions. James à essayé. Il a fait un tour. Les gens n’ont pas bougé.

Espion : Tu penses que tous ces gens-là, le jour J ils vous seront fidèles ?

Soro : Il vont bouger. Il vont basculer. Il y aura quelques uns, les pro IB qui ne seront pas avec nous…Dans ce genre d’action c’est la puissance de feu qui rallie tout le monde.

Espion : Et comment tu vois les choses ? Vous commencez par Bouaké. Vous bloquez Bouaké ?

Soro : Non non non. On ne va pas commencer là-bas. Moi j’ai besoin que…J’ai essayé de passer en revue les gens. Les gens sont, les gens sont, non il ne faut pas croire hein. Les gens sont très… les gens sont très sereins hein. C’est nous qui les calmons.

Espion : Hum

Écouter l’intégralité des échanges entre Soro et l’espion français, en cliquant sur ce lien de l’audio

Soro : Oh. Parce que bon… On veut que ça tombe dans une période assez intéressante. Il ne faut pas que ce soit du n’importe quoi. Les gens sont très très, ils sont sereins.

Espion : Parce qu’il ne faut pas que ça parte n’importe quand. Parce que sinon

« On va regarder la situation. On va regarder la situation si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire »

Soro : voila c’est ça. Ils sont sereins. Ils sont sereins.

Espion : Pour toi, le bon moment ce serait quand ?

Soro : Non, moi on a la télécommande. On a la télécommande. C’est pourquoi ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j’ai un délai à ne pas dépasser; d’un an.

Espion : Et les pro-Gbagbo ? Tu penses que tu auras tellement besoin d’eux ou pas ?

Soro : Non c’est à dire que, les pro-GBAGBO. Je ne veux pas avoir de, d’adversaire, je ne veux pas avoir de, comment On dit ça.

Espion : qu’ils se retournent contre toi. Qu’au minimum ils ne bougent pas.

Soro : Qu’ils ne bougent pas.

Espion : Bon

Soro : Et puis comme.ils sont encore, on redoute qu’ils fassent du sabotage. Au minimum qu’il ne bougent pas. Ça c’est, en fait il fait minimiser les coûts humains, le sang tout ça

Espion: C’est clair, c’est clair

Soro : Tu vois. Sinon si après on doit s’entretuer entre nous , tout ca la, ça va être, ça va s’enliser.

Espion : Et les comezones qui eux ont pas. Ont une bonne situation aujourd’hui. Comment ils auraient…

Soro : Non il n’y a pas de comzones. A part djakaridja, les comezones ne vont pas réagir…Sinon, sinon, non, non. Ils essaient de récupérer les comzones mais ça ne marche pas. On les a infiltré. Tout ce que on dit à un comzone je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un comezone sur les dix.

Guillaume Soro en janvier 2019. Soro échanges espion audio

Guillaume Soro en janvier 2019

Espion : un seul ?

Soro : Sur les 10.

Espion : Tu as ton noyau. Les wattao et tout ça.

Soro : Wattao, Morou, Chérif, Vetcho, tout ceux là sont là. Loss , Fofié

Espion : Ils ne sont pas coupés de la base comme ils se sont enrichis. Ils ne se sont pas coupés de la base ?

Soro : Non ça va. Ça va, ça va. Je crois que c’est ce que les gens espéraient. Mais ça va.

Espion : ok. Donc il faut accélérer les …la fracture politique se fasse. La fracture politique. Que le peuple se range de ton côté. C’est vrai que ce sera beaucoup plus facile.

Soro : humhumm

Espion : Il faut quand même faire attention à la communauté internationale. Donc il faut que ce soit une espèce de mutinerie généralisée dont tu n’es pas l’instigateur. Et que toi tu sois un recours en disant moi je suis capable de calmer tout le monde. Il faut calmer tout le monde. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans une espèce de gouvernement de transition. Pour que toi après tu puisses aller à l’élection. Parce que si tu prends la tête tout de suite

Soro : Non je ne peux pas

Espion : voilà

Soro : On va regarder la situation. On va regarder la situation si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire.

Espion : Hum

Soro : Voilà. Et comme on va apprécier la situation au fur et à mesure.

