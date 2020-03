Vote de la Constitution ivoirienne 2016: « Je me suis trompé de jugement », Mamadou Traoré

Le pro-Soro, Mamadou Traoré, a demandé ce jeudi 12 mars 2020 pardon à tous ceux qu’il a pu convaincre de voter la Constitution ivoirienne en 2016.

Vote de la Constitution ivoirienne 2016 : « je me suis trompé de jugement »

Mea- culpa. Je reconnais avoir voté pour cette constitution qu’on veut modifier à quelques mois de l’élection présidentielle. Mea-culpa. Je reconnais avoir mobilisé des militants, mes proches, parents et amis pour le vote de cette constitution ivoirienne 2016.

C’est vrai que j’avais émis des réserves sur la création du Sénat et de la Vice-Présidence.

J’avais également émis des réserves sur la suppression indirecte du référendum concernant certains articles liés à l’exécutif.

Mais la grande majorité des articles de cette constitution avaient eu mon adhésion.

Savez vous pourquoi ? Parce que j’étais convaincu qu’on ne modifiera pas la constitution pour en faire une constitution taillée sur mesure. J’étais convaincu que nous sortirions définitivement de ce cycle infernal de modification constitutionnelle qui provoque toujours des crises.

Hélas ! Mille fois hélas j’avoue que je me suis trompé de jugement. C’est pourquoi je demande pardon à tous ceux que j’ai convaincus d’avoir voté pour cette constitution. Je reconnais qu’à part les articles relatifs aux conditions d’éligibilité qui étaient taillées sur mesure, l’ancienne constitution de 2000 est meilleure que la nouvelle. Parce que cette nouvelle constitution permet au Chef de l’exécutif d’ignorer royalement le peuple qui lui a donné le pouvoir.

Une fois de plus mea-culpa et mille excuses à tous ceux que j’ai induit en erreur par ma naïveté.

On ne m’y reprendra plus. Surtout qu’on ne vienne pas me dire que j’ai voté pour cette constitution parce que je mangeais. En 2016, année du vote de cette constitution, j’étais déjà limogé. Limogeage qui s’est répété en 2017 et en 2019. Une fois de plus mea-culpa.

