Voyages : Les professionnels du secteur invités à se réinventer au risque de disparaître

Durant deux jours, des dizaines de professionnels de voyage vont réfléchir sur l’évolution de leur secteur.

Environ 80 acteurs du voyage se sont réunis ce mardi 21 novembre 2023, à l’Île Boulay (Abidjan), pour faire le point de leurs activités au terme d’une année d’exercice, à l’occasion d’une Assemblée générale.

Le président de l’Association des professionnels de voyage de Côte d’Ivoire, Alain Kouassi, a saisi l’opportunité pour inviter ses collègues à se réinventer au risque de disparaître à moyen ou long terme. Il s’exprimait à l’ouverture des travaux.

« Les nouvelles technologies bouleversent les modèles économiques et permettent à de nouveaux acteurs d’émerger et de menacer nombre d’entreprises traditionnelles. Combien sont les clients aujourd’hui qui pour acheter un billet d’avion Abidjan – Paris consultent les sites internet des compagnies avant même d’interroger une agence de voyages ? », s’est-il interrogé.

Sa réponse, c’est que les usagers demandent simplement aux agences de voyages de leur envoyer les informations par un réseau social, par messagerie électronique. Certains optent même de se faire enregistrer sur le site web de la compagnie aérienne.

Une raison pour laquelle, M. Alain Kouassi estime que pour exister, les acteurs sont dans l’obligation de revoir toute leur approche de services. Bien plus, proposer des alternatives plus responsables en termes de vision, d’organisation et de nouveaux outils de travail. Même si la digitalisation prend ainsi le dessus, il y aura toujours un besoin d’humains pour le conseil et la proximité avec le client. Car l’objectif, c’est que « le rôle de Conseil en voyages, et non plus seulement d’agents de voyages » prenne tout son sens.

Représentant le ministre du Tourisme, la directrice générale des loisirs, Isabelle Anoh, a relevé que la digitalisation du secteur du tourisme et des loisirs est perçue de façon notable sur l’ensemble de la chaîne de valeurs du secteur. La transformation numérique intense, selon elle, fait évoluer la nature des services.

Toutefois, elle souhaite que cette transformation digitale prenne en compte les spécificités du marché ivoirien, notamment des attentes des consommateurs, en s’inspirant des meilleures pratiques à l’international.

« Digitalisation et repositionnement du Conseil en voyages et tourisme en Côte d’Ivoire », tel est le thème autour duquel se tient cette assemblée générale qui s’achève le mercredi 22 novembre 2023.