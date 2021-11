WhatsApp : comment lire un message sans l’ouvrir ?

Avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs*, WhatsApp est la messagerie instantanée la plus utilisée au monde. Il est donc fort probable que vous l’ayez sur votre smartphone et la consultiez fréquemment.

A l’instar de nombreuses applications, WhatsApp permet aux expéditeurs d’être avertis lorsque le destinataire d’un message reçoit et lit un message. Un petit symbole devient alors bleu près du message envoyé. Mais savez-vous qu’il est possible de contourner ce paramètre et de lire vos messages sans être vu sur la plateforme ?

Si non, voici tout ce qu’il y a à savoir pour passer en mode espion.

Activez le mode avion

La technique la plus simple consiste à activer votre mode avion. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin de mettre en marche cette configuration qui coupe toutes les connexions réseaux. Ouvrez WhatsApp et lisez votre message. Quittez ensuite l’application tout en conservant le « mode avion ». Vous pourrez ensuite désactiver ce dernier.

Utilisez les widgets

Sur smartphone, la plupart des applications disposent de leurs propres widgets. Ces petites fenêtres qui apparaissent sur l’écran d’accueil de votre téléphone mobile vous permettent de lire et répondre à des messages WhatsApp sans ouvrir l’application. Et donc sans envoyer de notification de lecture à votre expéditeur. Encore faut-il que vous ayez paramétré votre smartphone pour les recevoir.

Sur Android, il suffit d’accéder à vos paramètres. Dans la rubrique « Écran de veille », sélectionnez « Widgets personnalisés » puis verrouillez l’écran de votre téléphone pour faire glisser le symbole « + » sur le côté. Cliquez sur le symbole et sélectionnez « WhatsApp » dans la liste. Si l’option est naturellement présente sur les appareils utilisant le système d’exploitation Android, il vous faudra télécharger une application pour l’obtenir sur les modèles de la marque Apple. Pour cela, rendez-vous dans l’App Store et téléchargez l’application « Raccourci pour WhatsApp Plus Pro – Widget », au prix de 1,99€. Vous pourrez alors rapidement lancer des conversations avec la personne de votre choix sans ouvrir WhatsApp.

Consultez vos notifications

Autre option, accéder aux messages WhatsApp via le centre de notifications de votre smartphone. Encore faut-il avoir activé les notifications de l’application. Si vous disposez d’un appareil de la marque Apple, vous pouvez tout simplement cliquer sur votre notification depuis l’écran d’accueil ou le centre de notifications et lire vos messages en laissant votre doigt appuyé dessus. Si vous avez un téléphone Android, allez dans la rubrique « Notifications » de vos paramètres puis cliquez sur « Gérer les notifications » puis dans « Historique de notifications ».

Si vos notifications sont activées, vous n’aurez plus qu’à sélectionner la notification qui vous intéresse. Si ce n’est pas le cas, il vous suffit d’activer les notifications pour pouvoir accéder aux prochains messages.

Melv Le Sage

Comments

comments