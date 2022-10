Whatsapp : il est désormais possible de quitter secrètement un groupe

Dans sa dernière mise à jour, le service de messagerie instantanée informe qu’il est désormais possible de quitter une conversation de groupe sans alerter les membres.

Suite à la dernière mise à jour de la messagerie instantanée Whatsapp, il est possible de quitter secrètement un groupe. Seuls les administrateurs pourront voir que le membre a quitté la conversation à plusieurs, peut-on lire sur les points de mise à jour de l’application.

Cette nouvelle mouture est possible avec la version 22.22.75 de l’application. Le déploiement de cette fonctionnalité a débuté dès ce 17 octobre 2022. Il n’est donc plus possible de quitter un groupe de manière théâtrale !

Comme dit plus haut, ce n’est pas la seule nouveauté introduite par cette mise à jour. Les voici :

Les administrateurs peuvent désormais supprimer les messages pour tous. Tous les participants peuvent voir qui l’a supprimé

Il est maintenant possible de créer un lien d’appel WhatsApp depuis l’onglet Appels

Les utilisateurs peuvent maintenant réagir à un statut via des réactions

Vous pouvez annuler “Supprimer pour moi” pendant quelques secondes

