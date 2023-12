Who’s Who 2023 : 136 profils référés dans l’annuaire de l’excellence

Cent trente-six, c’est le nombre de profils répertoriés dans l’édition 2023 du Who’s Who in Côte d’Ivoire dévoilé le 12 décembre 2023? à l’immeuble Crrae-Umoa (Plateau). Aussi appelé “bible des compétences ivoiriennes”, ce document élitiste est le référentiel annuel des meilleurs talents ivoiriens, exerçant aussi bien en Côte d’Ivoire que dans la diaspora.

On retrouve dans ce cru des noms d’illustres personnalités telles que le Président de la République, Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. L’on observe une présence croissante des femmes dans cette sélection à l’image d’Edwige Levry Robinson (vice-présidente senior, network engineering opérations et transformation chez T-Mobile Etats-Unis), Kadidiatou Fadika-Koulibaly (administratrice directrice générale de Hudson & Cie), Khady Koné-Dicoh (Associée senior chez Amethis France), Mariam Diaby (présidente directrice générale d’Ayuf Holding), Mada Désyrée Fouqueray-Porquet (directrice générale de Quicknet Atalan Global Services) pour ne citer que celles-ci.

La liste comprend aussi des personnalités connues telles que l’architecte Pierre Fakhoury (Fondateur de Pfo Africa), Lawrence Malick Dechambenoit (Directeur mondial des relations extérieures de Rio Tinto), Abdrahamane Berté (Directeur général de l’Ips-Cgrae) et Serges Eholié (chef de service des maladies infectieuses et tropicales au Chu de Treichville).

La cérémonie de présentation de ce document a été l’occasion pour son promoteur Michel Russel Lohoré d’en situer l’intérêt. A l’en croire, le Who’s Who in Côte d’Ivoire est plus qu’un livre. « C’est la “bible de l’excellence ivoirienne”. Là où vous pouvez puiser des informations inédites sur le parcours professionnel et la vie des références ivoiriennes », a-t-il expliqué.

L’idée, selon lui, a germé en 1995, lorsqu’il a voulu mettre en place un événement qui réunit les talents du pays. Cela, en vue de valoriser les expertises ivoiriennes. Le Who’s Who 2023 compte 1004 pages. L’ouvrage préfacé par la journaliste Denise Epoté sera mis à disposition des potentiels acquéreurs le 15 décembre 2023, à un coût de 300 000 FCfa.