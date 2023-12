Wilfried Zahui répond à ses détracteurs après son « travaillement » au concert de Roseline Layo

Le Révérend Wilfried Zahui s’est attiré la foudre de certains internautes lorsqu’il s’est permis de distribuer de l’argent sur Roseline Layo au cours de son concert le week-end dernier au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville. Avant son départ demain mercredi 20 décembre pour le Congo-Brazzaville pour un programme religieux, il a répondu à ses nombreux détracteurs

Révérend Wilfried Zahui : ‘’ma vie ne dépend pas de leur 10 mille Francs CFA et leur offrande’’

De nombreux internautes ont été choqués de voir le Révérend Wilfried Zahui en train de s’illustrer de la mauvaise des manières à des jets de billets de banque sur Roseline Layo lors de son concert le week-end dernier à l’Esplanade du Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville. Les réactions à l’endroit de l’homme de Dieu sur les réseaux sociaux n’ont pas été tendres. Nombreux sont ceux qui estiment que le Révérend Wilfried Zahui a utilisé l’argent des fidèles de son Eglise Genèse pour venir les dilapider dans un spectacle.

Le guide religieux a contre-attaqué à travers un direct d’une dizaine de minutes ce mardi 19 décembre à bord de son véhicule en circulation sur sa page Facebook. C’est en donnant le programme de fin d’année de son ministère religieux qu’il va organiser le samedi 23 et dimanche 24 décembre au Congo-Brazzaville et le dimanche 31 décembre en Côte d’Ivoire qu’il a confondu ses détracteurs. ‘’Je vais partager mon expérience et en tant qu’homme de Dieu, tu peux prospérer par des affaires légales afin de ne pas dépendre continuellement de ton assemblée. C’est un programme de 15 à 20 millions de Francs CFA que j’ai injecté. Ceux qui sont dans l’Eglise Genèse savent une chose : ‘’ma vie ne dépend pas de leur 10 mille Francs CFA et leur offrande’’. Bien au contraire, je fais du bien au peuple de Dieu. Plusieurs personnes me voient en train de partager l’argent en plein culte à mes fidèles. En cette fin d’année, je vais partager des cadeaux à tous les enfants de mon église. Mes fidèles savent qui je suis et tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ne peut pas les influencer’’, dit-il. Et de faire cette précision : ‘’Prenez de la hauteur, ne répondez à personne, ne justifiez personne. Ceux qui disent que j’irai en enfer, j’estime qu’ils savent le quartier où je vais habiter, parce qu’ils seront mes voisins. Chers enfants de Dieu, terminent ton année dans la paix, dans la joie et étant débout. Et puis, laisse les gens parler et toi continue à servir ton Dieu. Roseline Layo, on est ensemble. Ton prochain concert, je viens encore’’.

Le direct a servi de prétexte pour le Révérend Wilfried Zahui de donner des conseils aux enfants de Dieu. ‘’Tout enfant de Dieu doit entreprendre. Il est important que chacun cherche à entreprendre. Chrétiens arrêtent de rester sur les réseaux sociaux en train de commenter qui est bon ou mauvais pasteur. 2024 qui approche, si tu te bouges, Dieu va bouger pour toi. Tu t’assois, Dieu va s’asseoir pour te regarder. Ton autonomie financière est la première source de ton indépendance’’, exhorte-t-il. Le guide religieux s’est adressé également aux jeunes filles en quête d’hommes nantis. Selon lui, les femmes doivent arrêter de penser à trouver un homme qui a beaucoup d’argent. Alors que ceux-ci veulent avoir comme épouse une femme qui aussi beaucoup d’argent. Elles doivent elles aussi se mettre au travail, parce que personne ne peut les accepter dans leur misère.