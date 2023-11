Wolé Soyinka dédicace à l’Iatf : « Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde » objet de toutes les attentions

Présent à la 3e édition de la Foire commerciale intra-africaine (Iatf 2023), l’impactant écrivain nigerian, le Professeur Wolé Soyinka, « père de la tigritude » à l’opposé de la « Négritude » de Leopold Sédar Senghor a procédé à la dédicace de son dernier cru : « Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde », le grand roman attendu de l’auteur, édité en version limité était l’objet de toutes les attentions. C’était au cours du Forum qui se tient du 9 au 15 novembre 2023, au Caire, en Egypte.

Il faut noter que le titre original en version anglaise est : « Chronicles from the land of the happiest people on the earth ». Ce livre est apparu pour la première fois au Nigeria et aux Etats Unis d’Amérique en 2020. La version française apparaitra un peu plus tard en 2023.

Dans ce livre, l’auteur évoque « dans un Nigéria imaginaire, un mystérieux réseau monnaie, en vue de pratiques rituelles, des organes dérobés à l’hôpital. Le docteur Menka s’en ouvre à son plus vieil ami, Duyole Pitan-Payne, bon vivant, yoruba, ingénieur émérite. Duyole s’apprête à prendre un poste prestigieux aux Nations unies, mais il semblerait qu’on soit déterminé à l’en empêcher. Et si le docteur Menka et Duyole ne savent pourquoi, ils ignorent aussi à quel point l’ennemi est proche et féroce ».

Notons que « Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde » est une farce littéraire faite de machination redoutable et de réquisitoire cinglant contre la corruption des élites.

Au cours de cette séance de dédicace, le président du conseil d’administration d’Afreximbank, le professeur Benedict Oramah et de la vice-présidente exécutive de l’IATB, Mme Kanayo Awani étaient aux côté du Prix Nobel de la paix, Wolé Soyinka.

Homme doté d’une sagesse inouïe, Wolé Soyinka demeure cet Africain qui a toujours réclamé à ses compatriotes africains de s’approprier leur imaginaire. Au Ghana aux Assemblées annuelles et du 30e anniversaire AfreximbanK, il n’est pas allé par quatre chemins pour dénoncer le mode de restitution des œuvres à l’Afrique par l’occident. Le professeur Wolé Soyinka a expliqué ce jour, pour que l’Afrique puisse accepter ces œuvres, il serait impérieux de faire faire aux descendants des fils arrachés du continent le chemin retour. Tout comme aux œuvres subtilisée au continent.

A cette occasion et aussi comme à son habitude, le Prix Nobel de la paix a encore transmis sa sagesse sur l’histoire de l’Afrique.

Il faut souligner que la Foire commerciale intra-africain est organisée par la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank), en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (Cua) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).