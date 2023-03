Worodougou/Liste des candidats Rhdp retenus : Des militants pour le respect de la discipline du parti

La critique violente contre le président du Conseil régional du Worodougou, le ministre Bouaké Fofana devrait pouvoir s’estomper avec la sortie du Secrétaire exécutif du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Ibrahima Cissé Bacongo, le 22 mars 2022. Où il a animé une conférence de presse à la Rue Lepic au siège de la formation des houphouetistes. Cette rencontre clarifie tout sur le processus de désignation des futurs candidats du parti aux élections locales. Mais avant, il faut souligner qu’en ce qui concerne le Worodougou, des militants ont indiqué leur respect pour la discipline du parti.

Dans le Worodougou, suite à ’une sortie du ministre Bouaké Fofana, le 18 mars 2023, les interprétations sont allées bon train et ont fait les choux gras de la presse ivoirienne. « Je voudrais dire que la générosité, ce n’est pas une obligation. Si Dieu nous demande d’être charitables, d’être généreux, on a quand même le choix. Celui qui donne, peut avoir le choix de la personne à qui il donne. C’est Dieu seul, parce qu’il a la sagesse infinie, continue de donner à quelqu’un qui l’a insulté », avait déclaré le ministre Fofana.

Il n’en fallait pas plus pour que cette opinion du président du Conseil régional soit utilisée à des fins politiques. Selon de nombreux militants et cadres du parti présidentiel, ses propos ont été sortis de leur cadre pour servir à d’autres fins. A l’approche des élections locales, des conseillers régionaux auraient demandé le remaniement du conseil. Toute chose que le président Bouaké Fofana a refusé.

Pour ce qui est du processus pour retenir les candidats du Rhdp, le ministre Ibrahima Cissé Bacongo a indiqué, à cet effet, que c’est le présidium qui décidera de la liste des candidats retenus pour les élections municipales et régionales. Mais avant, il a soutenu qu’il n’y a pas de liste pour des candidats retenus. Et de préciser : « On a donné des noms à certains endroits où il y avait eu un consensus. C’est le cas de Cocody, Korhogo, Bouaké, Plateau, etc ».

Du côté du Worodougou, des militants du Rhdp estiment que lorsqu’on se réclame du parti, on ne devrait pas ramer à contre-courant des décisions arrêtées. Aussi ont-t-ils tenu à citer des exemples de militants disciplinés. Il s’agit, en l’occurrence d’Habib Sanogo directeur de l’Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) qui aspirait à un poste électif mais le parti ne l’a pas choisi. Il y a le cas de Ouattara Dramane dit OD au Plateau qu’on évoque également en terme d’exemple de militant discipliné.