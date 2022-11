XVIIIe sommet de la Francophonie/Amadou Coulibaly: “Au-delà de la promotion de la langue, l’Oif doit être un espace économique”

Au nombre des événements en marge du XVIIIe sommet de la Francophonie de Djerba 2022, figure en ligne de mire la première édition du Festival de l’intelligence économique francophone (Fief 2022). Cette activité a été ouverte hier jeudi sous le thème « dynamiser la francophonie économique ».

Organisé par le Centre africain de veille et d’intelligence économique (Cavie) et labellisé par le Comité d’organisation du XVIIIe sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie, le Fief 2022 constitue, en effet, un moment historique dans le monde de l’intelligence économique dans l’espace francophone où la première fois dans la sphère de l’intelligence économique et stratégique, les acteurs des quatre points de la planète, ayant en partage le français, se sont réunis en un seul lieu, grâce à la magie du numérique.

Il s’agit de mettre l’intelligence économique au service de la conquête des marchés francophones. Ce qui traduit bien le thème principal de ce XVIIIe sommet de la Francophonie : « La connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ».

Et le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, se satisfait de ce que le pavillon de la Côte d’Ivoire au village de la Francophonie de Djerba est bien en phase avec cette thématique qui exprime, selon lui, la vision des Chefs d’État de l’espace francophone : Une vision futuriste.

« Le stand de la Côte d’Ivoire colle avec le thème général du sommet : La connectivité dans la diversité : le numérique comme vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone. C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai vu toutes les initiatives prises par le ministère de la Culture et de la Francophonie, notamment la création des QR code sur nos pagnes. En un clic sur le smartphone, on a toutes les informations sur l’historique du pagne », a-t-il fait remarquer le jeudi 17 novembre 2022, à l’issue d’une visite des stands du village de la francophonie à Djerba. Avec lui, la ministre Françoise Remarck, les ambassadeurs Ibrahim Sy Savané (représentant diplomatique de la Côte d’Ivoire en Tunisie) et Maurice Bandama (ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France).

