« Yacouba Sawadogo a vécu utile », gouvernement

Le gouvernement burkinabé a salué la combativité, l’exemplarité, l’engagement et la persévérance de Yacouba Sawadogo qui a lutté contre l’avancée du désert pendant un demi siècle, jusqu’à sa mort ce dimanche.

Agence d’information du Burkina

» Le Gouvernement a informé avec tristesse la disparition de Monsieur Yacouba Sawadogo, prix Nobel alternatif 2018, ce dimanche 03 décembre 2023 à Ouahigouya. Il rend hommage à un visionnaire et à un homme d’action qui a rendu possible le rêve d’endiguer l’avancée du désert.

Le Gouvernement salue la mémoire d’un homme qui a vécu a utile, un exemple de résilience, d’engagement, de combativité et de persévérance dans la lutte contre la désertification. Surnommé « l’homme qui arrêta le désert » Monsieur Yacouba Sawadogo, s’est illustré à travers la récupération de terres dégradées et le reboisement d’une superficie de 27 hectares située dans la commune de Ouahigouya pour en faire une forêt.

Le combat de l’illustre disparu qui lui a valu d’être distingué en 2020 « Champion de la Terre », la distinction environnementale la plus prestigieuse des Nations unies, doit inspirer les générations actuelles, enseigner celles futures et interpeller nos consciences sur notre responsabilité individuelle et collective dans la préservation de l’environnement.

Le Gouvernement présente ses sincères condoléances à sa famille et souhaite qu’il repose en paix sous la terre libre du Burkina Faso qu’il a tant œuvré à restaurer. »