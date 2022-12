Yamoussoukro: Ce qui s’est passé hier avec la Sotra

Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire, s’apprête à accueillir deux projets majeurs du gouvernement. Il s’agit de l’installation de la Société de transport abidjanais (Sotra).

Après Bouaké, le gouvernement a décidé de l’installation de cette Société à Yamoussoukro et très prochainement à Daloa, à l’effet d’améliorer et d’accroître les moyens de déplacement dans ces villes qui accueillent de nombreux élèves, étudiants et travailleurs.

En second, il s’agit de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) dont l’édition 2023 se déroulera en terre ivoirienne. Yamoussoukro, avec son tout nouveau stade de 20.000 places, va abriter certains matchs. À l’évidence, ces deux projets vont drainer de nombreux hôtes nationaux et internationaux.

Hier, a lieu la parade de la Sotra dans les rues de Yakro pour annoncer le démarrage de ses activités demain, la population aura la possibilité de mieux se déplacer grâce à la politique mise en place. Notons pour la CAN 2023 des matchs se joueront dans cette ville et pour cela les bus permettront le déplacement de la populations au stade et aux alentours de ladite ville.

