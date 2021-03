Yopougon Académie/ bureaux de vote, des urnes saccagées au Laurier 2

Contre toute attente, on assiste à des scènes indésirables dans la commune de Yopougon. C’est à Académie que des individus non identifiés sont rentrés dans l’un des bureaux de vote du quartier Laurier 2 pour tout saccager.

Ne voulant pas risquer leur vie, aucune personne présente dans le bureau n’a osé intervenir pour essayé d’empêcher ces individus mal intentionnés. Bien que les différents acteurs politiques aient publiés beaucoup de messages pour appeler à l’apaisement, cela ne semble pas avoir été compris par certains militants.

On espère que la situation ne continuera pas à se dégrader dans la commune et qu’on pourra assister à la proclamation des résultats dans le plus grands des calmes comme dans les autres communes d’Abidjan. Il faut dire que le fils de l’ex président Laurent Gbagbo est candidat à Yopougon et semble être sure de remporter la victoire ce soir. Nous attendons donc d’être informé par notre source qui habite à Yopougon pour vous donner des détails sur l’identité des auteurs de cet acte.

