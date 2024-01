Yopougon Gesco : Jean-Bonin « Cissé Bacongo agit en baroudeur »

Cissé Bacongo, récemment bombardé Ministre-Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, essuie déjà ses premières critiques et c’est Jean-Bonin Kouadio, militant de la société civile, qui l’épingle. Pour lui, le Ministre-Gouverneur agit dans l’irrespect des lois de l’État de Côte d’Ivoire.

Déguerpissement sauvage à Gesco, Cissé Bacongo y va-t-il trop vite ?

Jean-Bonin Kouadio, très actif sur les réseaux sociaux, dit avoir été approché par des personnes habitant le quartier de Yopougon Gesco, secteur que le ministre Cissé Bacongo veut transformer à l’image du cœur d’Abidjan. Si ce vœu est à saluer, il ne reste pas moins inadmissible que sa réalisation se fasse au détriment des populations du coin.

Il faut croire que l’ancien maire de Koumassi n’a pas perdu de temps puisque des Caterpillars détruisent déjà les maisons de certains habitants de ce quartier. Ils disent ne pas avoir été prévenus par les autorités de la ville de leur déguerpissement des terres acquises au fruit de leur dur labeur.

Après avoir récolté auprès de ces personnes des documents prouvant l’existence de leur bien dans ledit secteur, Jean-Bonin Kouadio affirme avoir pris attache avec l’entourage du ministre Cissé Bacongo. Sans succès, il a dû passer directement un message à ce dernier sur son WhatsApp, mais là encore, silence radio.

Monsieur Cissé Bacongo, au contraire des ministres Anne Ouloto, Patrick Achi ou encore de Marietou Koné, n’a pas daigné répondre à la préoccupation des habitants que portait à sa connaissance l’homme qui mène en parallèle la lutte pour la réduction du prix d’Internet en Côte d’Ivoire.

Face à ce qu’il considère comme du mépris, Jean-Bonin Kouadio a communiqué sur le problème depuis les réseaux sociaux en pointant du doigt le manifeste abus de pouvoir du nouveau patron du District Autonome d’Abidjan.

Jean Bonin dénonce le déguerpissement sauvage des populations

L’ancien cadre du FPI a publié un poste assez critique envers l’action du ministre Cissé Bacongo en disant : « Demain, après avoir mis des milliers de familles à la rue, ils construiront des fontaines lumineuses et des jets d’eau à Gesco pour donner la fausse illusion que c’est cela le développement d’une ville. »

Jean Bonin ne s’est pas arrêté là puisqu’il a ajouté : « Non, ça s’appelle un cache-misère, un développement en trompe-l’œil. Le vrai développement, ce n’est pas le bling-bling, le m’as-tu-vu, la poudre de perlimpinpin. Le vrai développement se fait au profit de l’Homme et non à son détriment. Le vrai développement privilégie la promotion du CAPITAL HUMAIN et non uniquement le capital infrastructurel. »

Ce message accompagné d’une déclaration du ministre Cissé Bacongo promettant de transformer Gesco a été commenté diversement. Certains voyaient dans les propos de l’ancien bras droit du Premier ministre Pascal Affi N’Guessan une préparation de son adhésion au camp de Tidjane Thiam, fort probable candidat à l’élection présidentielle de 2025 pour le compte du PDCI RDA.

À ce propos, Jean Bonin a déjà affirmé que l’Ingénieur Tidjane Thiam, du temps où il dirigeait le Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD), a tout fait pour le ramener en Côte d’Ivoire pour travailler à ses côtés. Il est donc considéré comme un des proches du nouveau président du PDCI RDA, qui, selon des commentateurs de la vie politique ivoirienne, part favori à la prochaine présidentielle de 2025.

Cette hypothèse de son glissement vers le camp Thiam a littéralement enragé Jean Bonin Kouadio. Il a donné une suite vigoureuse à cette affirmation dans un direct sur sa page Facebook avec une charge directe contre le maire de Koumassi.

« M. Bacongo est coutumier du fait, il agit en baroudeur. On arrive, on casse. Mais je l’ai dit, le développement, la finalité de tout développement, c’est l’homme, c’est la satisfaction de l’homme, ce n’est pas la satisfaction des égos.

Répondant aux militants RHDP qui le suspectent de glisser vers le PDCI RDA de Thiam, il a répondu : « Si vous venez sur ma page apporter des éléments, vous m’apportez des éléments contradictoires. Si vous m’apportez des éléments politiques, je vous bloque. Je vous bloque parce que je n’ai pas de temps à perdre avec des incultes. Avec des médiocres.

Avec des gens qui vivent de la politique. Moi, je ne vis pas de la politique. Si vous n’avez pas d’arguments, contradictoires, intellectuels à m’opposer. Quand je fais un post, vous dégagez de ma page. Je n’ai pas besoin d’incultes, je n’ai pas besoin de l’admiration de médiocres. Voilà ! C’est tout. On veut une Côte d’Ivoire où il fait bon vivre. C’est tout ce qu’on veut. On ne veut pas une Côte d’Ivoire où on glorifie le nom de quelqu’un ou d’un parti politique. »