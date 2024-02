YOPOUGON: LE MAIRE BICTOGO HONORE LES CHAMPIONS D’AFRIQUE FRANCK KESSIÉ ET OUMAR DIAKITÉ

L’équipe de Côte d’Ivoire a remporté, dimanche soir, la troisième Coupe d’Afrique de son histoire. Franck Kessié et Oumar Diakité, deux enfants de Yopougon, font partie du groupe vainqueur. Mercredi 14 février 2024, ils ont été faits “Citoyens d’honneur” de la commune lors d’une cérémonie protocolaire initiée par le Maire Adama Bictogo.

Quelle soirée ! Une victoire pour l’éternité. Dimanche soir, dix ans après, l’équipe de Côte d’Ivoire a remporté la troisième Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de son histoire, face au Nigeria, au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Une victoire 2 buts à 1 qui installe les Éléphants sur le toit de l’Afrique.

Deux joueurs originaires de Yopougon dans l’effectif des Éléphants.

Un match suivi par des centaines de milliers de résidents de Yopougon, qui ont particulièrement apprécié de voir Franck Kessié et Oumar Diakité être sacrés champions d’Afrique. La “panthère de Zébizekou” – son surnom -, Franck Kessié, 27 ans, issu de Yopougon Toit-rouge, a pris une part active à ce titre en disputant sept matches sur sept. Le milieu de terrain a surtout inscrit deux buts décisifs, l’un en demi-finale, puis l’autre en finale.

Franck Kessié et Oumar Diakité ont pu rencontrer quelques supporters et signer des autographes avant de se diriger vers la cour principale

Un second enfant de la “cité de la joie” été essentiel dans ce parcours. Le “wrou wrou” de Wassakara, Oumar Diakité, 20 ans, a illuminé la CAN 2023 de son talent. En quart de finale, le jeune attaquant a réussi à donner la victoire à la Côte d’lvoire contre le Mali grâce à un but marqué dans les derniers instants de la prolongation. Mais, dans la joie, l’attaquant a retiré son maillot, entraînant son expulsion. Une célébration qui l’a privé de demi-finale.

Escortés par la police municipale de Yopougon depuis l’autoroute du Nord, les nouveaux champions d’Afrique de football ont été accueillis à l’entrée principale de la Mairie par le premier magistrat de la commune, Adama Bictogo. Ils ont ensuite pénétré dans l’enceinte communale aux sons endiablés de la fanfare et sous les vivats de la foule aux anges. Leur venue a forcément attiré la curiosité des fans. Franck Kessié et Oumar Diakité ont pu rencontrer quelques supporters et signer des autographes avant de se diriger vers la cour principale, où une cérémonie protocolaire les attendait.

Drapeaux, hymne national, coupé-décalé et prises de parole.

Après un tour d’honneur pour saluer le très nombreux public, Adama Bictogo et les deux footballeurs internationaux se sont installés sous le chapiteau des officiels. Puis on a fait résonner “l’Abidjanaise”, notre hymne national. Obam’s, Debordo Leekunfa, Francky Di Caprio et une pléthore d’artistes du coin ont tour à tour voulu célébrer les nouveaux champions.

Adama Bictogo a glissé au micro un premier mot d’accueil chaleureux à ses invités. Le maire a ensuite décerné aux deux Éléphants champions d’Afrique, un diplôme de “Citoyen d’honneur” de la commune de Yopougon. Les récipiendaires et l’ensemble de l’équipe municipale ont enfin pris la pose.

Franck Kessié et Oumar Diakité ont brièvement pris la parole. “Nous sommes heureux de fêter avec vous. C’est pour tout le pays et en particulier pour Yopougon”, a confié Kessié. “Merci pour la force et merci à toute la population de Wassakara et de Yopougon. C’est aussi votre victoire. Nous sommes fiers d’être enfants de Yopougon. Yop fort !”, a lancé Diakité.

Même après la défaite contre la Guinée Équatoriale, Yopougon est resté confiant. Nous savions que nous allions gagner

Dans sa réponse aux deux nouveaux champions, le Maire Adama Bictogo a confié avoir toujours eu foi en la sélection nationale : “Même après la défaite contre la Guinée Équatoriale, Yopougon est resté confiant. Nous savions que nous allions gagner.” “Dites à vos parents que nous les remercions d’avoir donné de vrais guerriers à notre pays. Nous sommes aussi fiers de les avoir comme fils de Yopougon, et la Côte d’Ivoire aussi”, s’est réjouit Adama Bictogo.