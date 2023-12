Yopougon : Mme Harlette Badou N’Guessan s’engage pour l’autonomie des femmes de l’Uf-Rhdp

En campagne pour la présidence de l’Union des femmes du Rhdp (Uf-Rhdp), Mme Harlette Badou N’Guessan était, ce jeudi 14 décembre 2023, au siège du Rhdp de Yopougon-Wassakara.

A cette étape, elle a expliqué ce qu’elle prévoit faire une fois à la tête de l’Uf-Rhdp et d’insister sur l’autonomisation des femmes.

**pullquote**Aux femmes de la plus grande commune d’Abidjan, l’ex-ministre de la Culture a exprimé sa volonté de faire former les femmes au leadership politique, à l’entrepreneuriat. « Nous allons d’abord rassembler les femmes, ensuite mettre l’accent sur la formation afin de leur donner les moyens de leur autonomisation », a-t-elle fait savoir. Avant de leur expliquer également la nécessité de mettre un accent sur le social, au sein du parti. « Nous devons, a-t-elle dit, faire en sorte que les femmes puissent être autonomes afin d’avoir l’esprit dégagé pour poursuivre la mobilisation pour la victoire de notre parti, en 2025, avec le Président Alassane Ouattara ».

A Yopougon, la candidate Harlette Badou N’Guessan a rassuré les femmes quant à sa disponibilité à les écouter.

Le vendredi 15 décembre 2023, la candidate visitera femmes de Daloa et de Bouaké pour leur dérouler son projet qu’elle entend réaliser avec elles.

Le staff de campagne annonce également que Harlette Badou Kouamé épouse N’Guessan marquera des arrêts sur son chemin pour communier avec des militantes.

Pour cette élection elle conduit le projet « Rassemblement et dynamisme ». Le sens de sa candidature dira-t-elle, c’est de « Rassembler les femmes pour insuffler une nouvelle dynamique au parti ». Et cela s’articule de la promotion de l’autonomie politique de la militante Rhdp, assurer la formation de la militante, recruter de nouvelles militantes et le renforcer l’engagement politique de la femme.

En présentant sa candidature à l’occasion de l’Assemblée générale élective des femmes de notre parti, prévue le dimanche 17 décembre 2023, elle affirme qu’elle est motivée par sa volonté d’insuffler une nouvelle dynamique à l’Union des Femmes du Rhdp.