Yopougon: Patrick Achi, lance la construction d’un Centre de Formation aux métiers des énergies renouvelables

Dans la commune de Yopougon ce jour, le Premier Ministre Patrick Achi a lancé la construction d’un Centre de Formation aux métiers des énergies renouvelables, Solaire, éolien, hydraulique… ces énergies propres seront toujours plus au cœur de notre production électrique et il nous faudra des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs bien formés pour les construire, les développer, les gérer !

Grâce à la collaboration avec l’Espagne, ce centre permettra de former plus de 500 jeunes chaque année.

Il est une preuve de plus de l’engagement clair du Gouvernement de Côte d’Ivoire de développer la Formation technique et professionnelle.

Ces filières vont accueillir en 2025 plus de 15% de nos élèves, parce que nos entreprises en ont besoin, parce que notre ambition industrielle le justifie.

Ces filières sont donc un choix utile et pertinent d’orientation pour nos enfants : elles vont donner accès à des emplois nombreux et durables, nous explique AbidjanTv.Net .

Nous devons l’expliquer et le valoriser.

Notre avenir se construit ici.

