Yopougon: une lycéenne de 14 ans piégée et violée par plusieurs individus dans une résidence meublée

La jeune ZKL a passé l’après midi le plus dramatique de sa vie . Elle avait rdv avec un ami connu sur les réseaux sociaux .

Avant de se rendre au lieu du rendez-vous, elle prend la peine de se faire accompagner par sa meilleure amie .

Une fois au lieu qui était sensé être le domicile de son fameux ami, surprise il ne s’agit non seulement pas de cet ami connu sur Facebook mais de 3 jeunes gens et le rendez-vous se fait plutôt dans une résidence meublée.

Ayant comprise la supercherie et prise de peur, l’amie réussie à s’enfuir afin d’informer rapidement les parents de ZKL .

Les parents de ZKL informent un équipage CCDO qui n’était pas trop loin. Les agents des forces de l’ordre arrivent sur les lieux, mais trop tard, ZKL sous l’effet d’un somnifère a été violée par ces individus. Malheur pour celui qui a été à l’origine du piè.ge derrière un faux profil Facebook, ce dernier était sur les lieux pour encore satisfaire sa libido. Il a été interpellé par le CCDO ainsi que le gérant de la résidence Meublée. Tous ont été conduits au commissariat de police le plus proche.

