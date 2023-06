Zelensky lance la Conférence internationale sur la reconstruction de l’Ukraine de Londres

Il est apparu en vidéo, Volodymyr Zelensky s’est adressé aux acteurs « politiques, économiques, leaders d’opinion » rassemblés à Londres, rapporte notre correspondante à Londres, Émeline Vin. « En reconstruisant l’Ukraine, nous reconstruirons la liberté. » Le président ukrainien espère, avec cette conférence, convaincre les entreprises et les investisseurs de revenir dans le pays. « La stabilité mondiale dépend de la stabilité ukrainienne », a-t-il rappelé en évoquant par exemple l’agriculture et la production énergétique.

Juste avant, c’était le Premier ministre britannique, Rishi Sunak qui s’est exprimé. Il vient d’annoncer la garantie de 3 milliards de dollars de prêts bancaires pour l’Ukraine. La reconstruction est estimée à 400 milliards sur dix ans.

Now our warriors in the south and in the east are very actively destroying the enemy, physically clearing 🇺🇦. This will continue in the future.

De leur côté, les États-Unis vont fournir 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros) d’aide supplémentaire pour soutenir l’économie ukrainienne, en particulier ses infrastructures essentielles, a indiqué ce mercredi le secrétaire d’État Antony Blinken lors de la conférence. « Tant que la Russie continuera de détruire, nous serons là pour aider l’Ukraine à reconstruire : reconstruire les vies, reconstruire son pays, reconstruire son avenir », a déclaré Antony Blinken.

Outre l’opération de séduction envers les entreprises, l’Ukraine va devoir rassurer ses partenaires internationaux sur la santé de ses institutions.

Cette conférence de reconstruction, qui s’était déjà tenue l’an dernier à Lugano en Suisse, est l’héritière de la Conférence de réforme, pour éradiquer la corruption : en 2021, juste avant la guerre, l’ONG Transparency International classait Kiev au même niveau que le Mexique ou les Philippines.

