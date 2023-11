Zimbabwe : les autorités sanitaires peinent à contenir le nombre de cas

À Kuwadzana, comme dans plusieurs autres quartiers de la capitale, faute d’approvisionnement en eau et d’infrastructures adéquates, le choléra prolifère à grande échelle.

Des mesures d’urgence ont été mises en place à Harare au Zimbabwe pour contenir la propagation du choléra. Les patients atteints de la bactérie et ceux soupçonnés d’avoir contracté la maladie sont internés dans une clinique à Kuwadzana, épicentre de cette épidémie. Cette banlieue à forte densité de la capitale représente près de la moitié des cas signalés.

À Kuwadzana, comme dans plusieurs autres quartiers de la capitale, faute d’approvisionnement en eau et d’infrastructures adéquates, le choléra prolifère à grande échelle. Avec 51 morts confirmés dans le pays et plus de 7 000 personnes infectées, l’état d’urgence a été décrété à Harare vendredi par les autorités sanitaires.

La mairie, le ministère de la Santé et des ONG ont uni leurs forces pour doubler l’approvisionnement en eau dans les zones touchées. De plus, ces entités misent sur la chloration. C’est la dernière étape du traitement de l’eau avant sa distribution dans les habitations en vue de sa consommation.

Selon la Croix-Rouge, les autorités sanitaires peinent à contenir le nombre élevé de cas depuis le début de l’épidémie notamment en raison d’un manque de personnel soignant, ainsi que l’absence de fournitures médicales. L’épidémie se propage rapidement, touchant plusieurs zones géographiques, dont 45 des 62 districts dans les 10 provinces du pays.