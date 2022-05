1,8 million FCFA emportés lors d’un braquage dans une agence de transfert d’argent à Niakara

Niakara, 12 mai 2022 (AIP)- Deux individus ont emporté 1,8 million de Francs CFA, mardi 10 mai 2022, dans une agence de transfert d’argent au quartier Bonheur de Niakara, après avoir maîtrisé puis ligoté le propriétaire, a appris l’AIP mercredi 11 mai 2022.

Selon des témoignages dont celui d’un ferronnier à Niakara, Yves Ouattara Namongo, le propriétaire et gérant s’apprêtait à fermer l’agence vers 19 H lorsque deux clients se sont présentés à lui, en le suppliant avec insistance de leur permettre d’effectuer un dépôt très urgent.

Après avoir effectué l’opération, les deux individus sortent leurs pistolets automatiques, tiennent le propriétaire des lieux en respect et lui ligotent les mains et les pieds avant de se fondre dans l’obscurité, emportant 1,8 millions FCFA et trois téléphones portables.

La brigade de gendarmerie de Niakara, saisie de cette affaire la même nuit, a ouvert une enquête pour mettre le grappin sur les présumés auteurs.

