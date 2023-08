4e édition du West Africa Lpg expo: Plus de 60 marques internationales et 1000 délégués attendus Abidjan

La 4e édition du West africa Lpg expo (gaz et pétrole liquéfié) se tiendra les 7 et 8 septembre 2023, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, avec plus de 60 marques internationales et en présence de plus de 1000 délégués internationaux. L’information est transmise à la Fratmat.info via un communiqué de presse.

Selon la note, cette 4e édition sera meublée par des discussions sur les cadres politiques, normes de sécurité, technologies de pointe, tendances du marché et les perspectives d’investissement. Elles seront animées par des experts et des innovateurs renommés de l’industrie.

A en croire le comité d’organisation, ce sera aussi le lieu d’une exposition de sociétés de Lpg de premier plan, de découverte des solutions innovantes, de signature de partenariat stratégique et d’obtention d’informations sur les dernières avancées de l’industrie.

« La 4e exposition West africa Lpg expo est l’épicentre du réseautage, de la collaboration et des idées novatrices qui façonnent l’avenir du Lpg dans la region », a annoncé le comité d’organisation.