60 ans d’indépendance du Mali : le message de Vladimir Vladimirovitch Poutine

Dans un communiqué de presse, le ministère russe des affaires étrangères a appelé à un retour rapide à un régime civil au Mali, apprend AbidjanTV.Net. Cette déclaration est faite à l’occasion des 60 ans d’indépendance du Mali.

« Nous savons qu’à la suite du récent changement de pouvoir par la force, le Mali ne vit pas une période facile », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. « Nous espérons le retour le plus rapide du pays à un régime civil sur la base d’un dialogue national inclusif dans le but de tenir, après une brève période de transition, des élections libres et démocratiques avec l’aide de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Union africaine », a poursuivi la Russie.

La Russie ayant été un appui solide au Mali pour l’obtention de son indépendance et pour la mise en œuvre de grands projets économiques, Moscou espère que cette coopération continuera 60 ans après malgré les péripéties que rencontre le pays. « L’expérience tangible accumulée au cours de cette période est une bonne base pour aller de l’avant avec un travail résolu visant à intensifier une coopération mutuellement avantageuse dans divers domaines », a indiqué le communiqué.

Le Mali célèbre mardi 22 septembre 2020 ses 60 ans d’indépendance obtenue de la France. Mais cette fois, la fête se déroule dans un climat de crise un mois après un coup d’Etat qui a déposé le régime d’Ibrahim Boubacar Keita. Une transition est en train d’être mise en place même si les attentes restent grandes.

Sapel MONE

