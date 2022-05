800 nouvelles adhésions enregistrées au RHDP à Daoukro

Daoukro, 13 mai 2022 (AIP) – Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a enregistré 800 nouvelles adhésions et 32 nouveaux comités de base à Daoukro.

L’information a été rendue publique, jeudi 12 mai 2022, au centre culturel de Daoukro par le secrétaire national adjoint en charge de l’organisation de l’implantation du parti et des adhésions, Michel Koffi, lors de la mission de restructuration et de remobilisation des militants de la région de l’Iffou en présence des ex-délégués régionaux et départementaux de Ouéllé, de Prikro, de Ettrokro et de Daoukro.

“Nous sommes à Daoukro dans le cadre des missions envoyées par la direction du parti pour procéder à la restructuration des structures du parti. Ce travail a suscité de l’engouement », a relevé M. Koffi. Il a affirmé que cet engouement est non seulement le signe que les ivoiriens sont disposés à s’engager pour le RHDP mais surtout qu’ils veulent faire chemin avec le président, Alassane Ouattara.

L’ex-coordinateur régional associé, Venance Konan, a rappelé que la mission visait à vérifier l’existence des comités de base, les réviser et les restructurer. Il a salué l’arrivée de la mission qui, a-t-il affirmé, a permis la remobilisation des troupes. Il a remercié l’émissaire du parti au pouvoir “pour ce coup de pouce” aux militants de la région de l’Iffou

