A Goma, des artistes érigent des murs contre la violence

Des artistes de Goma en RDC mettent leurs pinceaux au service de la paix. A travers des fresques sur les murs de la capitale du Nord-Kivu, ils incitent au vivre ensemble, luttent contre les discriminations dans une région en proie aux exactions de groupes armés depuis des décennies.

Ces fresques relatent les scènes de violences quasi-quotidiennes.

“Nous avons un problème ici. Nous avons constaté que des personnes pratiquent la discrimination et que d’autres sont violentes. C’est pourquoi nous faisons ces peintures, pour appeler les gens à vivre ensemble. À travers ces peintures, nous voulons aussi montrer aux gens que la violence et la discrimination ne sont pas bonnes. Nous voulons montrer aux gens l’idéal et l’importance de vivre ensemble pour le bien de tous.’’; explique Didier Kawende, artiste, membre de la campagne contre les violences.

La relance des hostilités par les rebelles du M23 dans la région affectent l’éducation de plus de 600000 enfants. Alors que la RDC compet déjà plus de 6 millions de déplacés. Difficile pour les artistes de rester les bras croiser.

Thierry Croco fait partie du nombre croissant d’artistes qui ont décidé d’utiliser leurs œuvres pour défier les groupes armés qui se battent dans l’Est de son pays.

“Le groupe armé M23 est en guerre contre nous au Congo depuis plus de 10 ans, et nous, en tant qu’artistes, avons voulu envoyer un message pour dire que notre pays a besoin de paix. Nous ne voulons pas de guerre tous les jours. La guerre est un frein au développement. Plusieurs jeunes ont été victimes de discrimination, accusés de soutenir des groupes armés comme le M23. D’autres sont traités de Rwandais, de Congolais, de Tutsi et nous avons constaté que cette situation peut nous conduire à la guerre civile et à des violences graves. C’est pourquoi nous essayons de lutter contre cela, par l’art. Nous le faisons sur les murs des lieux fréquentés, afin de montrer au monde ce qui se passe.”, explique Thierry Croco, artiste congolais.

L’artiste affirme que des assaillants se sont introduits chez lui et qu’il a été attaqué au couteau à plusieurs reprises. Il dit avoir été agressé en raison du caractère engagé de ses œuvres.

Des images pour interpeller la conscience collective sur le drame qui se déroule dans l’Est de la RDC nonobstant la présence de 16 000 casques bleus.