À la Une: deux nominations en Côte d’Ivoire

Le gouverneur de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest, Tiémoko Meyliet Koné, devient vice-président de la Côte d’Ivoire et Patrick Achi est reconduit à son poste de Premier ministre. Annonces faites hier depuis Yamoussoukro par le président Alassane Ouattara, et qui ne manquent pas de faire réagir.

Dans les rues d’abord, comme à Tafiré d’où est originaire Tiémoko Meyliet Koné. Le site d’actualité en continu Fratmat montre ainsi une cohorte de motos qui ont paradé hier dans la ville après cette annonce.

Réactions aussi dans les colonnes d’Ivoiresoir : « C’est un ouf de soulagement. Plus personne ne manque à l’appel au niveau de l’exécutif », s’exclame le journaliste Ferro Bally. Pour lui, la tâche ne sera pas aisée pour Patrick Achi, chargé de former un gouvernement plus restreint car il sera, je cite, « entre le marteau et l’enclume (…) et ne pourra pas faire d’omelette sans casser des œufs », expression imagée pour rappeler que l’ancienne équipe comprenait « majoritairement des “indéboulonnables” carriéristes et gendres du chef de l’État »

